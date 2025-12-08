ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google ontwikkelt AI die continu blijft bijleren

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
maandag, 08 december 2025 om 11:10
ANP-529474028 (4)
Stel je een chatbot voor die niet vastzit aan wat hij maanden geleden heeft geleerd, maar die meegroeit met elke vraag die je stelt. Dat is precies waar Google nu mee pronkt. Onderzoekers van het bedrijf melden dat ze een AI-architectuur hebben ontwikkeld die zichzelf continu kan bijscholen zonder opnieuw volledig getraind te hoeven worden.
In een nieuwe publicatie beschrijven ze hoe hun eerdere concept Titans wordt gekoppeld aan een fonkelnieuw raamwerk, MIRAS. Samen vormen die twee een soort langetermijngeheugen dat AI-modellen voortdurend up-to-date houdt. Geen gigantische hertrainingen meer; de AI leert gewoon door terwijl je ermee werkt.
Waarom dit zo bijzonder is
Huidige modellen, ook de grootste chatbots, zijn beperkt tot de informatie die in hun trainingsdata zat. Nieuwe kennis toevoegen kost nu nog enorme hoeveelheden rekenkracht, tijd en geld. Google’s nieuwe aanpak moet dat probleem oplossen.
Hoe Titans dat flikt
De architectuur is een slimme mix van bekende technieken: recurrent neural networks voor geheugen en transformermodellen voor snelheid en precisie. De truc is dat de AI realtime informatie van gebruikers kan opnemen, direct in een gesprek.
En volgens Google is het resultaat indrukwekkend: Titans presteert in tests niet alleen beter dan klassieke transformermodellen, maar zelfs beter dan recente hybrides zoals Mamba-2.
Bron: Google Research – It’s All Connected: A Journey Through Test-Time Memorization, Attentional Bias, Retention, and Online Optimization

Lees ook

Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloperZien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper
Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)
Winkelketens stappen massaal over op AI-muziek: 'Artiesten dreigen kwart aan inkomsten te verliezen'Winkelketens stappen massaal over op AI-muziek: 'Artiesten dreigen kwart aan inkomsten te verliezen'
Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

colas

Vijf klappen in één uur: de aanslag van één blikje cola op je lichaam

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

Loading