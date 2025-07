Paramount schikt met Trump om bewerkt interview met Kamala Harris

NEW YORK (ANP/RTR) - Paramount, het moederbedrijf van de Amerikaanse nieuwszender CBS News, heeft een schikking getroffen met president Donald Trump over een interview met Kamala Harris tijdens de verkiezingscampagne. Trump spande een rechtszaak aan omdat het interview volgens hem op een misleidende manier was bewerkt zodat Harris in een goed daglicht werd geplaatst.

Paramount zegt nu 16 miljoen dollar (bijna 13,6 miljoen euro) te betalen aan Trumps presidentiële bibliotheek. Er gaat geen geld naar Trump zelf, benadrukt het bedrijf, en "deze schikking bevat geen spijtverklaring of excuses". Trump had 20 miljard aan schadevergoedingen geëist.

Het interview met Harris werd begin oktober twee keer uitgezonden door CBS, een kleine maand voor de presidentsverkiezingen waarin Harris het opnam tegen Trump. Alleen gaf Harris in beide uitzendingen verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Volgens de zender ging het slechts om een ingekort antwoord en was het niet de bedoeling te misleiden.