KLM spant kort geding aan om staking grondpersoneel te voorkomen

SCHIPHOL (ANP) - KLM gaat een kort geding aanspannen met een verzoek aan de rechter om de staking van grondpersoneel volgende week woensdag te verbieden. "We zijn teleurgesteld dat CNV het grondpersoneel oproept om volgende week woensdag te gaan staken, terwijl we de bonden afgelopen vrijdag hebben laten weten de nullijn los te laten en met een loonbod te komen dat we vandaag bespreken", zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

KLM hoopt dat de bonden alsnog met het bedrijf in gesprek gaan.