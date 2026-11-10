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Parijs hamert op Europese rol bij akkoord tussen Moskou en Kyiv

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering heeft opnieuw aangedrongen op een Europese rol bij het totstandkomen van een eventueel akkoord tussen Oekraïne en Rusland over het beëindigen van de vijandelijkheden en de oorlog. Er kan volgens de Franse president geen regeling komen die voorbijgaat aan de Europese veiligheid op de lange termijn.
Afgevaardigden van de Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en de NAVO zijn volgens Parijs daarom aanwezig bij directe gesprekken tussen Oekraïne en Rusland. Die worden met de VS als bemiddelaar in Abu Dhabi gehouden.
Daarbij zijn namens de VS weer de speciale gezant Steve Witkoff en Jared Kushner gesprekspartners. Zowel Rusland als de VS hebben Europa er herhaaldelijk van beschuldigd een akkoord tussen de oorlogvoerende landen moeilijk te maken en geen vrede na te streven.
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