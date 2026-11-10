Tennisster Andrejeva op WTA Finals te sterk voor Svitolina

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Tennisster Mirra Andrejeva is goed begonnen aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar. De Russische nummer 3 van de wereld rekende in Indian Wells af met de Oekraïense Elina Svitolina. Het werd 6-4 6-0.

In dezelfde groep versloeg de Belarussische Aryna Sabalenka eerder al de Tsjechische Karolína Muchová: 7-6 (2) 7-5.

De 19-jarige Andrejeva, die dit jaar Roland Garros won, nam de partij in handen door Svitolina te breken en zo een voorsprong van 4-2 te nemen in de eerste set. Daarna kwam ze niet meer in de problemen. In de tweede set overrompelde Andrejeva haar tegenstandster volledig.

"Ik was zo gespannen; het voelde alsof ik bewoog als een schildpad", vertelde Andrejeva na afloop. "Ik had het gevoel dat ik de bal niet echt goed kon raken, dus ik ben erg blij dat ik de wedstrijd heb doorstaan en mijn emoties onder controle kon houden."

Andrejeva treft woensdag Sabalenka in haar tweede groepswedstrijd.