OM eist vindt dat Vlaardingse pleegouders 11 jaar naar de gevangenis moeten en behandeling nodig hebben

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 07 november 2025 om 16:56
bijgewerkt om vrijdag, 07 november 2025 om 17:04
anp071125168 1
Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van elf jaar geëist in de zaak over de ernstige mishandeling van het Vlaardingse pleegmeisje (10). Het OM acht bewezen dat Johnny van den B. en Daisy W. hun pleegkind opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht. Dit zou zijn gebeurd tussen juni 2023 en 20 mei 2024, het moment waarop ze in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis belandde met tien botbreuken en hersenletsel.
Het meisje had onder meer vijf ribbreuken en vijf wervelbreuken. Ook vinden de officieren van justitie bewezen dat de verdachten in dezelfde periode hun pleegkind hebben mishandeld, onder meer door hard op haar bovenbenen te slaan tijdens het squatten.
Het OM verdenkt de twee pleegouders bovendien van vrijheidsberoving vanaf december 2023. Ze zouden het meisje hebben vastgeketend aan een stapelbed of in een kooi hebben gestopt met daaraan een stroomdraad. Dat is een vorm van psychische foltering, zei de officier van justitie.

