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Parijse politie verbiedt grote Gazademonstratie op 7 oktober

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Een grote solidariteitsdemonstratie voor Palestijnen die voor woensdag gepland stond in Parijs, is op aangeven van het ministerie van Binnenlandse Zaken door de politie afgelast. Dat meldt de dienst op X. Woensdag is het drie jaar geleden dat Hamas op grote schaal Israël en Israëlische nederzettingen binnenviel en daar veel slachtoffers maakte.
Op het sociale medium schrijft de politieprefectuur Parijs dat in het licht van de dreiging van terrorisme en antisemitisch geweld "een dergelijke manifestatie" een "aanzienlijk risico" op ordeverstoringen met zich meebrengt. Om die reden gelast het ministerie de bijeenkomst af.
De demonstratie was georganiseerd door Urgence Palestine, een vooraanstaande Franse groepering bestaande uit onder meer leden van de Palestijnse diaspora. In mei wilde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken de groep nog ontbinden om vermeend haatzaaien en oproepen tot geweld tegen Joden. Onder meer Amnesty sprak zich tegen dat voornemen uit.
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