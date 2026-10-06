Kledingwebsite Asos mogelijk gehackt, klanten krijgen pushmelding

LONDEN (ANP) - De Britse modesite Asos lijkt mogelijk slachtoffer te zijn geworden van een hack. Gebruikers van de app ontvingen dinsdagochtend een melding waaruit kan worden opgemaakt dat de systemen van het kledingbedrijf zijn gehackt.

"Beste Asos-DPO en IT, we hebben de Snowflake-omgeving volledig in onze macht", staat in de melding, waarover verschillende mensen op socialemediaplatform X berichten. "Neem contact met ons op, anders lekken we het." Snowflake is een clouddienstverlener en softwareontwikkelaar.

Onder meer The Independent schrijft over de mogelijke hack en de dreigende pushmelding die klanten ontvangen. Volgens de krant is niet direct duidelijk hoeveel klanten de notificatie hebben gekregen. Asos reageerde tegenover de Britse krant niet gelijk op een verzoek om commentaar.