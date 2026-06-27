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Parkeergarage Rotterdam voorlopig dicht na brand

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 11:48
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ROTTERDAM (ANP) - De parkeergarage aan de Bas Paauwestraat in Rotterdam-Zuid waar zaterdagochtend brand woedde, blijft voorlopig dicht. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente onderzoekt de constructie van de begane grond van de garage, omdat die mogelijk instabiel is geworden.
De brand ontstond in een elektrische auto en sloeg daarna over naar vier auto's. De vijf uitgebrande autowrakken blijven voorlopig in de garage staan. Ook de binnentuin boven de parkeergarage is afgesloten.
De constructie van het complex met 159 woningen bij de parkeergarage is niet aangedaan volgens de veiligheidsregio en bijna alle bewoners zijn weer terug naar huis. "Alleen bij één woning stond het raam open, daar is binnen nog sprake van vervuiling."
In de garage is plek voor 234 auto's, deels ook op een verdieping onder de begane grond. Daar is geen schade, maar ook deze verdieping wordt afgesloten. Bewoners mogen hun auto daar tot zaterdag 12.00 uur ophalen.
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