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Reddingsteam USAR in de nacht aangekomen in Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 11:49
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MARACAY (ANP) - Het reddingsteam van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) is vrijdag op zaterdagnacht geland in Venezuela om daar te helpen na de verwoestende aardbevingen van deze week. Het team landde om 01.30 uur Nederlandse tijd in Maracay in het noorden van het Zuid-Amerikaanse land.
De 64 leden en acht speurhonden zijn vandaaruit vertrokken naar de plaats Macuto aan de kust. "Daar zal snel meer duidelijk zijn over de locatie waar de Base of Operations wordt opgebouwd", laat USAR weten.
De groep vertrok vrijdag rond het middaguur met een vliegtuig van Defensie vanaf de luchtmachtbasis in Eindhoven.
Vrijdagavond werd bekend dat het officiële dodental van de aardbevingen is opgelopen tot 920 en dat er naar zo'n 50.000 mensen nog zou worden gezocht. Vooral een gebied in het noorden van het land, waar ook de hoofdstad Caracas ligt, is zwaar getroffen.
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