Parlement Oostenrijk verbiedt hoofddoek voor meeste schoolmeisjes

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 13:11
WENEN (ANP/AFP) - Het Oostenrijkse parlement heeft ingestemd met een gedeeltelijk hoofddoekverbod op scholen. Meisjes tot 14 jaar mogen hun hoofd niet meer bedekken volgens "islamitische tradities", bijvoorbeeld met een hoofddoek of boerka.
De door conservatieven geleide regering stelde het verbod dit jaar voor met het argument meisjes "te beschermen tegen onderdrukking". Vanuit de oppositie en mensenrechtenorganisaties klinkt kritiek. De nieuwe wet is in strijd met de grondwet, aldus tegenstanders.
Oostenrijk kwam in 2019 met een hoofddoekverbod op basisscholen, maar die maatregel werd verworpen door het constitutionele hof. Het hof vond het verbod ongrondwettelijk en discriminerend. De regering houdt vol dat de nieuwe wet wel is toegestaan.
Het verbod moet ingaan met het nieuwe schooljaar in september. Als meisjes zich herhaaldelijk niet aan het verbod houden, kunnen boetes tussen de 150 en 800 euro volgen. De regering denkt dat de wet gevolgen heeft voor circa 12.000 meisjes.
