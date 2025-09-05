Parlement Thailand wijst nieuwe premier aan

BANGKOK (ANP/RTR) - Het Thaise parlement heeft de conservatieve Anutin Charnvirakul gekozen als de nieuwe premier van het land. De stemming van vrijdag volgde op de afzetting van Paetongtarn Shinawatra. De kandidaat van haar partij wist niet genoeg stemmen te bemachtigen om regeringsleider te worden.

Voor de stemming was al duidelijk dat Anutin zou winnen. De leider van de partij Bhumjaithai wist de steun te bemachtigen van de grootste oppositiepartij. Bhumjaithai was onderdeel van de regering, maar stapte in juni uit de coalitie. Dit had te maken met een uitgelekt telefoongesprek tussen de toenmalige premier en de Cambodjaanse oud-premier en senaatsvoorzitter Hun Sen.

Ze noemde de Cambodjaan in het gesprek van juni "oom" en uitte kritiek op een Thaise legerofficier, kort voor een dodelijk grensconflict tussen de landen. Hun Sen is een vriend van de politiek invloedrijke familie Shinawatra. Het gesprek leidde ook tot Shinawatra's afzetting eind augustus.