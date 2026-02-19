Waarom krijgen sommige vrouwen vaker blaasontstekingen dan andere?

Bij sommige vrouwen is een blaasontsteking geen incident, maar een terugkerend patroon waarin lichaam, leefstijl en omgeving elkaar versterken. Anatomie, hormonen, seksuele activiteit en alledaagse gewoontes bepalen samen wie “vaste klant” wordt bij de huisarts – en wie bijna nooit last heeft.​

Waarom juist vrouwen zo kwetsbaar zijn

Vrouwen krijgen veel vaker een blaasontsteking dan mannen, vooral omdat hun plasbuis korter is en de urinebuisopening dicht bij de anus ligt, waar darmbacteriën zoals E. coli l even. Die bacteriën hoeven dus maar een korte weg af te leggen naar de blaas en kunnen zich daar hechten aan de blaaswand en een ontsteking veroorzaken.

Bijna de helft van alle vrouwen krijgt minstens één keer in haar leven een blaasontsteking, en bij een deel keert de infectie steeds terug. Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende redenen voor een huisartsbezoek, wat de druk op de eerstelijnszorg vergroot.

Lichaam, hormonen en aanleg

Sommige vrouwen hebben simpelweg anatomische pech: een nog kortere plasbuis, een blaas die niet goed leegloopt of reflux van urine richting nieren verhoogt het risico op herhaalde infecties. Hormonale veranderingen rond zwangerschap en overgang verarmen de beschermende vaginale flora, waardoor darmbacteriën makkelijker doorbreken naar de urinewegen.

Leefstijl en gedrag: kleine gewoontes, groot effect

Terugkerende blaasontstekingen ontstaan vaak in een samenspel van lichaam en gewoonte. Lang ophouden, weinig drinken en “ondiep” uitplassen zorgen ervoor dat bacteriën in de blaas achterblijven en zich kunnen vermenigvuldigen.​

Wat is een blaasonsteking Een blaasontsteking is een ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de blaas door meestal darmbacteriën.Je moet vaker kleine beetjes plassen, het plassen kan pijn doen en branderig aanvoelen.De urine kan troebel zijn, sterk ruiken en soms zit er een beetje bloed in.Bij koorts, pijn in je zij of misselijkheid kan de ontsteking zijn doorgeschoten naar de nieren en moet je de huisarts bellen.





Seks is een bekende trigger: de mechanische beweging kan bacteriën vanuit de vaginale regio richting plasbuis duwen, waardoor vooral vrouwen met frequente gemeenschap of gebruik van zaaddodende middelen meer risico lopen. Ook strakke synthetische kleding, niet‑ademend ondergoed en intensieve vaginale “hygiene” met zeep of douches kunnen het lokale milieu verstoren.​

Wat kun je doen – en wanneer is het meer?

Artsen spreken meestal van terugkerende blaasontsteking bij meerdere episoden per jaar; dan is nader onderzoek naar stenen, tumoren of aangeboren afwijkingen verstandig. Tegelijk proberen huisartsen en specialisten terughoudend te zijn met antibiotica, omdat bacteriën sneller resistent worden dan er nieuwe middelen beschikbaar komen.​

Veel drinken, volledig uitplassen, na seks naar het toilet gaan en milde, zeepvrije intieme verzorging zijn eenvoudige maatregelen die het risico aantoonbaar kunnen verlagen. Bij vrouwen na de overgang kan lokale oestrogeentherapie of begeleiding door een uroloog of bekkenfysiotherapeut het evenwicht in de urinewegen helpen herstellen en het aantal infecties terugdringen.​

Tags

blaasontsteking

urineweginfectie

vrouwengezondheid

leefstijl en zorg

gezondheidspolitiek

Beeldsuggestie

Een medische stockillustratie in zachte kleuren van het vrouwelijke urogenitale stelsel met focus op blaas en korte plasbuis, liefst semi‑schematisch en neutraal (123RF, Shutterstock of ANP, trefwoorden: “female urinary system illustration”, “urinary tract infection woman anatomy”).