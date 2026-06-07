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Antonelli wint in Formule 1 GP Monaco, Verstappen valt meteen uit

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 17:36
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MONACO (ANP) - Kimi Antonelli heeft in de Formule 1 voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van Monaco gewonnen. Max Verstappen viel in de eerste ronde uit, nadat hij zijn Red Bull eerst niet van de startpositie kreeg. Voor Verstappen is het de tweede uitvalbeurt dit seizoen.
Antonelli leidde in zijn Mercedes van start tot finish op het stratencircuit door het prinsdom. De 19-jarige Italiaan boekte zijn vijfde GP-zege op rij en vergrootte zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. De Britse Ferrari-coureur Lewis Hamilton eindigde als tweede en Verstappens teamgenoot Isack Hadjar uit Frankrijk werd derde, al kwam hij achter Pierre Gasly als vierde over de streep. De Franse Alpine-coureur had een tijdstraf staan en viel terug naar de zevende plaats.
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