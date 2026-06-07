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Twee mannen vrijgelaten na arrestatie bij concert Ye in Arnhem

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 11:00
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ARNHEM (ANP) - De mannen die zaterdag werden aangehouden voor de verstoring van de openbare orde rond het optreden van rapper Ye in de GelreDome in Arnhem zijn weer vrij na afgelopen avond verhoord te zijn. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het ging om een 22-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Het Openbaar Ministerie gaat over de verdere afhandeling van hun zaak.
Aan het optreden in Arnhem ging veel discussie vooraf. Verschillende partijen waren tegen de komst van de rapper. De 48-jarige Ye, voorheen bekend als Kanye West, kwam in het verleden in opspraak vanwege antisemitische uitspraken. Eerder bood hij zijn excuses daarvoor aan.
In Arnhem was een demonstratie van enkele tientallen mensen. In het stadion had de rapper nauwelijks interactie met zijn publiek en deed hij geen provocerende uitspraken. Maandag treedt hij opnieuw op. Ook dan zal er een demonstratie buiten het stadion zijn.
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