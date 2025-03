Partij Orbán wil manifestatie lhbti'ers verbieden

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd dat de pride moet verbieden. De manifestatie van de lhbti-gemeenschap zou schadelijk zijn voor kinderen.

In het wetsvoorstel staat dat de vrijheid van vergadering niet meer geldt als dat strijdig is met wetgeving over de bescherming van kinderen. Deelnemers en organisatoren van de pride riskeren boetes als het voorstel wordt aangenomen.

In Hongarije trekken deelnemers tijdens de manifestatie over een boulevard in de hoofdstad Boedapest. Voorstanders zeggen dat het een gezinsvriendelijk evenement is, dat ook geschikt is voor kinderen.

Verbod uit 2021

De regering van de nationalistische en conservatieve Orbán zint al langer op maatregelen tegen de pride. De premier waarschuwde vorige maand dat de organisatoren zich dit jaar "de moeite kunnen besparen" om het evenement te organiseren, zonder in detail te treden.

Hongarije verbood in 2021 de "promotie van homoseksualiteit" onder minderjarigen. Dat leidde tot internationale kritiek. Het land erkent ook huwelijken tussen twee personen van hetzelfde geslacht niet.