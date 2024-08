Partij: Puigdemont vanuit Spanje teruggereisd naar België

BARCELONA (ANP/RTR) - De voortvluchtige separatistische ex-premier van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft Spanje weer verlaten en is terug in België. Dit heeft de chef van zijn partij Junts per Catalunya bevestigd.

Puigdemont verscheen donderdag in het centrum van Barcelona en sprak aanhangers toe naast het gebouw van het regionale parlement. Hij had zijn komst naar Barcelona uitvoerig aangekondigd. De Catalaanse politie die hem zou moeten aanhouden, slaagde er niet in de omstreden politicus op te pakken. Twee agenten zijn aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij 'het verdwijnen' van Puigdemont, donderdagmorgen onmiddellijk na zijn toespraak.

De Catalaanse politie begon een urenlange klopjacht, maar traceerde hem niet. De Spaanse regering wijt de vlucht van Puigdemont aan het falen van de Catalaanse politie, maar hult zich verder in stilzwijgen volgens Spaanse media.