Bol krijgt rust en start niet in series 4x400 estafette op Spelen

SANT-DENIS (ANP) - Femke Bol loopt vrijdagochtend niet mee in de Nederlandse estafetteploeg van de 4x400 meter, die op de Olympische Spelen in de series uitkomt en daarin een plek voor de finale moet afdwingen. De winnares van brons op de 400 meter horden mag uitrusten van bondscoach Laurent Meuwly. Myrte van der Schoot is haar vervanger en maakt haar olympische debuut. De series beginnen om 10.52 uur.

Bol kon vrijdagavond de hoge verwachtingen niet waarmaken in de finale van de 400 meter horden. Ze liep zich in de finale stuk op het moordende tempo van de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, die het goud won in een wereldrecord. Bols benen verzuurden zo erg, dat ze in de laatste meters nog werd ingehaald en ook het zilver zag vervliegen.

Lieke Klaver, die een pijnlijke uitschakeling in de halve finales van de 400 meter heeft moeten verwerken, staat wel in de opstelling. Eveline Saalberg en Lisanne de Witte completeren het kwartet.

De Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen en Europees kampioen op het estafettenummer. Het team is al twee keer op rij gekozen tot Sportploeg van het Jaar.