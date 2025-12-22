Partij van Spaanse premier verliest verkiezingen in Extremadura

MADRID (ANP) - De Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) van de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft tien zetels moeten inleveren bij de regionale verkiezingen in Extremadura. De partij behaalde slechts 18 van de 65 zetels in het parlement.

Decennialang bestuurden de socialisten Extremadura, maar in 2023 nam de conservatieve Partido Popular (PP) de leiding, met steun van de rechtse nationalistische partij Vox. Zondag werd de PP opnieuw de grootste met 29 zetels. De partij komt echter tekort voor een meerderheid en zal dus opnieuw afhankelijk zijn van de steun van Vox, dat van 5 naar 11 zetels ging.

De PSOE, die leiding geeft aan de nationale linkse minderheidsregering, ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie en seksueel wangedrag tegen zwaargewichten binnen de partij.