Natuurorganisaties doen aangifte tegen biomassacentrale RWE

AMSTERDAM (ANP) - Natuurorganisaties Comité Schone Lucht en Biofuelwatch doen aangifte tegen energiebedrijf RWE om mogelijke fraude en valsheid in geschrifte. Ze wijzen op de miljoenen euro's aan subsidies die het bedrijf krijgt voor het importeren en verbranden van houtpellets in zijn energiecentrales. Dit moet aan Nederlandse duurzaamheidseisen voldoen, maar volgens de organisaties is dat niet het geval.

De natuurclubs hebben zelf een rapport opgesteld waarin ze achterhalen waar het hout vandaan komt. Ze denken dat in de biomassacentrales mogelijk hout uit bossen wordt verbrand. De houtbiomassa wordt volgens Comité Schone Lucht ten onrechte aangemerkt als reststroom. "Houtpellets worden niet gecontroleerd op bosbescherming of klimaatimpact", zegt directeur Fenna Swart. "Miljoenen subsidies zijn uitgegeven zonder naleving van de regels."

Swart vindt dat de overheid direct moet ingrijpen. Ze heeft daarom bezwaar gemaakt bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die als toezichthouder zei "niets onoorbaars" te hebben aangetroffen na controle bij RWE. Toch vertrouwen de natuurorganisaties dat niet. "Er zijn geen verplichte inspecties van pelletfabrieken, audits worden niet openbaar gemaakt en verificatie vindt grotendeels plaats op basis van door bedrijven zelf ingevulde documenten", zeggen ze.

Op deze manier kan ook hout afkomstig uit bossen als "resthout" worden verkocht, stellen de natuurclubs. "Hierdoor is het onmogelijk voor overheid, toezichthouders of publiek om te controleren of aan de duurzaamheidsregels wordt voldaan."

Na de aangifte is het aan het Functioneel Parket van het OM om te oordelen of er strafrechtelijk onderzoek volgt.