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Partijen in raad Gorinchem wachten fraudeonderzoek verder af

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 12:25
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GORINCHEM (ANP) - De partijen in de gemeenteraad van Gorinchem willen nog niet veel kwijt over het nieuws dat er zes aanhoudingen zijn verricht in het onderzoek naar stemfraude. "We moeten verder afwachten wat hieruit naar voren komt", zegt Pierre Schefferlie, fractievoorzitter van Democraten Gorinchem.
Zijn partij werd de grootste bij zowel de verkiezingen op 18 maart als bij de herverkiezingen op 29 april. Volgens Schefferlie is niemand van Democraten Gorinchem aangehouden. Hij zegt niet te weten wie er wel zijn opgepakt.
Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat de zes mensen zijn aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het ronselen van stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart.
Lijsttrekker van Stadsbelang Gorinchem Johan Klein is "vooral benieuwd naar wat er uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie komt en wat de omvang van de fraude was". Stadsbelang was voor de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de Zuid-Hollandse gemeente en werd dit keer de een na grootste.
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