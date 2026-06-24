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Universiteit Utrecht verleent beurs aan zeven studenten uit Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 12:43
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UTRECHT (ANP) - De Universiteit Utrecht (UU) heeft aan zeven studenten uit Gaza een beurs verleend om aan de UU te studeren, meldt de universiteit op haar website. Zij zijn inmiddels in Utrecht aangekomen.
Er zijn volgens de UU eenmalig financiële middelen vrijgemaakt voor zeven beurzen voor deze studenten. "Aanleiding daarvoor is de nog steeds aanhoudende afschuwelijke situatie in Gaza. De zeven studenten die naar Utrecht komen, maken deel uit van de grotere groep studenten die naar Nederland komen."
Rector magnificus Wilco Hazeleger zegt dat veel studenten vol afschuw kijken naar de situatie in Gaza en zich daar grote zorgen over maken. "Daarom willen we graag iets concreets doen voor studenten in Gaza. Deze beurzen zijn een relatief klein gebaar, maar ze houden de toegang tot onderwijs open voor studenten voor wie dat anders ondenkbaar zou zijn."
Met de beurs kunnen de zeven studenten een studie volgen die past bij hun achtergrond en opleiding. Ook voorziet de beurs in hun levensonderhoud.
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