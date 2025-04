Partijen willen af van anonieme kliklijnen voor bijstandsfraude

DEN HAAG (ANP) - Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen af van "kliklijnen" waar mensen anoniem vermoedens van bijstandsfraude kunnen melden. De SP dringt aan op een landelijk verbod, NSC en GroenLinks-PvdA vragen het kabinet in gesprek te gaan met gemeenten om het gebruik van zulke meldpunten te ontmoedigen.

Zo'n tweehonderd gemeenten hebben een meldpunt voor mogelijk gesjoemel met uitkeringen, meldde EenVandaag eerder dit jaar na onderzoek. SP'er Bart van Kent meent dat anonieme beschuldigingen mensen "onnodig en onterecht" in de problemen kunnen brengen. Ook voeden ze volgens hem het wantrouwen in de samenleving. Daarom wil hij deze kliklijnen "in alle vormen" verbieden.

Ook NSC-Kamerlid Ilse Saris vindt anonieme kliklijnen onwenselijk. Zij wijst erop dat bijvoorbeeld in Rotterdam driekwart van de meldingen vals blijkt te zijn. Het fenomeen staat volgens haar "op gespannen voet" met de belofte om in het uitkeringsbeleid uit te gaan van "vertrouwen in plaats van wantrouwen".