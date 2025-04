NS zet meer en langere treinen in op Koningsdag

UTRECHT (ANP) - De NS rijdt op Koningsdag, die dit jaar op 26 april wordt gevierd, volgens de speciale Oranjedienstregeling. Dat betekent dat er meer en langere treinen worden ingezet en dat er meer NS-personeel op de been is. De grootste drukte wordt verwacht rond Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Doetinchem.

In de laatstgenoemde stad is dit jaar de koninklijke familie op bezoek. Van en naar de Gelderse plaats rijden treinen van Arriva. Ook deze vervoerder zet extra treinen in.

Om "de veiligheid van reizigers te kunnen waarborgen en de sfeer op het station zo gezellig mogelijk te houden" mag er tijdens Koningsnacht en op Koningsdag geen alcohol mee de stations en de treinen in. Ook verkopen de winkels op de stations dan geen alcoholische dranken.