Platform ziet opmars christelijk nationalisme bij extreemrechts

AMSTERDAM (ANP) - Bij extreemrechtse protesten tegen asielzoekerscentra en immigratie, zowel online als op straat, duiken steeds vaker christelijk-nationalistische symbolen op. Dat constateert onderzoeksplatform Justice for Prosperity (JfP).

Tekens zoals christelijke of kruisvaarderskruizen worden volgens JfP gebruikt om een respectabel imago te creëren. Protestgroepen, waaronder verschillende Defend-bewegingen, doen zich voor als beschermers van vrouwen, kinderen en het traditionele gezin: heteroseksueel, christelijk, anti-lhbtiq+, anti-abortus en tegen religieuze minderheden. Hun ideeën worden overgoten met een christelijk sausje en worden op deze manier steeds 'normaler', betoogt JfP.

Het platform wijst bijvoorbeeld naar de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld van organisator 'Els Rechts'. "Zij opende de demonstratie met een Bijbeltekst. Er was een groot houten kruis te zien met de tekst 'God is goed, Geert is groot'."