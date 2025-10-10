Partijleiders willen betere persoonlijke verhoudingen in politiek

DEN HAAG (ANP) - De onderlinge verhoudingen in de politiek moeten een stuk beter, zodat het land beter bestuurd kan worden. Dat zijn partijleiders Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) met elkaar eens in het NOS-Radiodebat. Pas daarna kunnen de partijen met elkaar praten over inhoudelijke verschillen, vinden zij.

In eerdere debatten sloegen Timmermans en Yeşilgöz een nadrukkelijk andere toon aan in de botsingen die zij hadden. Yeşilgöz noemde de partijleider van GroenLinks-PvdA eerder arrogant en elitair en betichtte zijn partij van "radicale elementen". Timmermans hield Yeşilgöz voor dat zij had kunnen weten dat het kabinet-Schoof "het meest rechtse en tevens slechtste" kabinet is dat Nederland ooit heeft gekend.

De drie leiders willen nu dat men elkaar in Den Haag weer gaat vertrouwen en wat gaat gunnen. "Persoonlijke verhoudingen zijn veel belangrijker dan menigeen denkt", zegt Bontenbal. "Mijn advies zou ook zijn: hou elkaar een beetje heel richting de verkiezingen."