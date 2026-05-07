Passagier cruiseschip aangekomen in Düsseldorf

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - De opvarende van cruiseschip Hondius die na aankomst op Schiphol woensdagavond naar Düsseldorf werd vervoerd, is daar aangekomen. De passagier wordt opgevangen in het academische ziekenhuis UKD in de Duitse stad.

De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het om een 65-jarige Duitse vrouw die nauw verwant is aan een Hondius-passagier die begin deze maand op het cruiseschip overleed. Het ziekenhuis meldde eerder dat de persoon asymptomatisch is en vermoedelijk niet besmet is met het virus.

Een andere passagier van de evacuatievlucht uit Kaapverdië werd naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht. Naast deze twee geëvacueerden is er nog een derde opvarende van het cruiseschip geëvacueerd met een tweede medische vlucht. Dat toestel is vooralsnog gestrand op Gran Canaria.