Regering-Trump haalt uit naar Europa in nieuw terrorismebeleid

WASHINGTON (ANP/AFP) - In een nieuwe strategie voor terrorismebestrijding van de Amerikaanse overheid wordt Europa omschreven als broedplaats voor terrorisme, aangewakkerd door massamigratie.

"Het is voor iedereen duidelijk dat goed georganiseerde vijandige groeperingen misbruik maken van open grenzen en daarmee samenhangende globalistische idealen. Hoe groter deze groeperingen worden en hoe langer het huidige Europese beleid voortduurt, hoe onvermijdelijker terrorisme wordt", aldus het document, dat deze week werd ondertekend door president Donald Trump.

"Als bakermat van de westerse cultuur en waarden moet Europa nu handelen en een halt toeroepen aan zijn verval", zo staat in het nieuwe beleid, dat onder leiding van contraterrorismecoördinator Sebastian Gorka is opgesteld.