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Paternotte: geen crisis in coalitie na deal met PRO

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Volgens D66-fractieleider Jan Paternotte is er geen sprake van een coalitiecrisis, nadat zijn partij en het CDA een deal hebben gesloten met de linkse oppositie zonder dat de VVD daarmee akkoord ging. Inmiddels heeft premier Rob Jetten een reis naar het buitenland afgezegd en ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaat niet naar een debat nadat de deal bekend werd. "We zijn gewoon bezig met het opzoeken van oplossingen", zegt Paternotte desondanks.
De linkse oppositiepartijen PRO en Volt kunnen het belastingplan steunen, mits hun plan voor een miljonairsbelasting daar ook onderdeel van uitmaakt. D66 en het CDA zijn na onderhandelen bereid dat te steunen. Volgens Paternotte is dit "een goede stap" richting steun voor het belastingplan.
De VVD was hiervan volgens hem ook op de hoogte. "Wij hebben ook met de VVD continu overleg gehad", aldus Paternotte. Hij benadrukt dat was afgesproken dat coalitiepartijen anders mochten stemmen over plannen. "Dat hebben wij gedaan, dat heeft de VVD gedaan en dat heeft het CDA gedaan."
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