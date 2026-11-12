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Paternotte: wij hebben de VVD niet overvallen met deal

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ontkent dat zijn partij en het CDA coalitiegenoot VVD pas kort van tevoren hebben ingelicht over hun deal met PRO en Volt. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei woensdag overvallen te zijn over de steun van haar coalitiegenoten voor het plan van de oppositiepartijen.
Volgens Joost Eerdmans werd de VVD pas een paar minuten van tevoren op de hoogte gesteld van de deal. "Ongekend", stelde de JA21-leider. "Als het waar was wat de heer Eerdmans zei, had hij gelijk. Maar het is niet zo", aldus Paternotte, die juist stelt "heel transparant naar elkaar" te zijn geweest.
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