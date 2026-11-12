Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist 12 jaar en tbs voor onlinemisbruik 245 minderjarigen

Samenleving
door anp
anp121126090 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 40-jarige man uit het Limburgse Herten voor het online misbruiken van 245 minderjarige meisjes via een deels zelfontwikkeld computerspel: Highscoregame. Het jongste meisje is 8 jaar.
De man wordt ervan verdacht sommige meisjes ertoe te hebben gedwongen om vergaande seksuele handelingen voor de camera te verrichten. Hij zou die beelden ook hebben verspreid. Het OM heeft twaalf Nederlandse en acht Vlaamse meisjes geïdentificeerd. Er zijn ook slachtoffers bij uit België, Amerika en Australië. Bas P. benaderde zijn slachtoffers via zijn computerspel.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

Een jonge vrouw maakt een foto met een analoge camera op straat.

Waarom verlangt Gen Z zo naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt?

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

ANP-560554358

En ineens heeft de VVD het nakijken

Loading