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Paternotte wil dat PRO en JA21 elkaar niet uitsluiten

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 10:51
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DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt dat oppositiepartijen PRO en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Beide partijen hebben afgelopen dagen gezegd dat de verschillen tussen wat ze willen te groot zijn om dezelfde begroting te kunnen steunen.
Ondanks de standpunten van JA21 en PRO blijven het kabinet en Paternotte optimistisch over een begroting met brede steun van linkse en rechtse partijen in de Tweede Kamer. "Mensen hebben gezegd als het met mij is, kan het niet met de ander. Maar daar gaat het niet om", vindt Paternotte. "Het gaat erom dat we vooruitgaan."
"Er zijn weinig oppositiepartijen die willen meedenken, maar laten ze elkaar dan niet uitsluiten", aldus Paternotte.
Het minderheidskabinet heeft nog tien zetels nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar wil steun van een bredere meerderheid. Daarnaast lijkt steun van PRO of de BBB noodzakelijk voor een meerderheid in de Eerste Kamer.
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