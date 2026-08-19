Chinese robots rukken op, investeerders staan in de rij

BEIJING (ANP/RTR) - Honderden Chinese robotfabrikanten pakken woensdag in Beijing uit met hun nieuwste robots, om investeerders en consumenten ervan te overtuigen dat de robotrevolutie nu echt doorbreekt. De conferentie 'World Robot Conference' komt op een moment dat robots steeds meer een nieuw strijdtoneel worden in de concurrentie tussen de VS en China. Tegelijkertijd worden investeerders steeds enthousiaster over de sector.

Woensdag maakte Unitree, een Chinese fabrikant van humanoïde en vierpotige robots, een spectaculair beursdebuut in Shanghai. De aandelen schoten bij de beursgang 629 procent boven de introductieprijs uit. De robots van het bedrijf trokken wereldwijd de aandacht met hun salto's en levensechte dansbewegingen.

Ook de Chinese start-up Lumos Robotics en de robotafdeling van Chery Automobile, een van China's grootste autoconcerns, zeggen dat ze beursnoteringen overwegen.