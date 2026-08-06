Paul hield besluit loon arbeidsmigranten stil tot na verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Toenmalig minister Mariëlle Paul (VVD) van Sociale Zaken hield in oktober 2025 een besluit over het loon van arbeidsmigranten bewust stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat voor werkgevers de optie openhoudt om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting.

Dat blijkt uit door het ANP opgevraagde stukken over dat besluit. De stukken zijn in tegenspraak met Pauls eigen woorden in een Kamerdebat over de kwestie. Ze claimde toen dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden, omdat er nog ambtelijke afstemming nodig was over de Kamerbrief.

Ruim een week voor de verkiezingen mailde een ambtenaar echter al aan collega's dat de minister "wil wachten tot na de verkiezingen met communiceren dat de inhoudingsmogelijkheid niet per 1 januari wordt afgebouwd".

Het besluit zelf was vijf weken eerder al genomen. Daar was de Kamer in het debat in november ook al verbaasd over. Zowel voor als na de verkiezingen was er een ruime Kamermeerderheid voor het afschaffen van de inhoudingsmogelijkheid.