Wielrenner Lemmen voelde 'overal pijn' na val voor winst in Polen

KARPACZ (ANP) - Wielrenner Bart Lemmen voelde "overal pijn" na zijn val in aanloop naar zijn eerste profzege, die hij donderdag boekte in de Ronde van Polen. Dat heeft de Nederlander laten weten in een reactie via zijn ploeg Visma - Lease a Bike. De 30-jarige Lemmen kwam ten val maar won de etappe en nam de leiding in het algemeen klassement over.

"Na de valpartij twijfelde ik of ik wel verder kon", zei Lemmen. "Toen ik weer op de fiets sprong, voelde ik overal pijn. Op dat moment nam de adrenaline het over en besloot ik verder te rijden." De koers werd geneutraliseerd omdat een grote groep renners bij de valpartij betrokken was.

"Na de herstart reed het peloton iets voorzichtiger en daar maakte ik gebruik van om te demarreren", zei de Nederlander. "Ik heb het risico genomen om zelf aan te vallen en dat pakte goed uit. Na zoveel pogingen om een keer te winnen, is het me eindelijk gelukt."

De Ronde van Polen duurt nog tot en met zondag. Lemmen heeft in het algemeen klassement 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni.