Paul loopt toch niet mee met pridemars Boedapest, Halsema wel

BOEDAPEST (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie) loopt zaterdagmiddag niet mee met de pridemars in Boedapest. Dit vanwege de "onduidelijke situatie" rond de mars. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema loopt wel mee.

De tocht is door de politie verboden, maar gaat door met de steun van de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad. Paul was al in Boedapest en heeft onder andere vrijdagavond een toespraak gehouden, waarin ze haar afkeer van het Hongaarse beleid rond lhbti-rechten uitsprak. Afhankelijk van de situatie rondom de mars, zou de staatssecretaris besluiten om al dan niet mee te lopen. De VVD-staatssecretaris vindt het "jammer, maar de situatie rond de mars is helaas te onduidelijk voor mij als vertegenwoordiger van het Nederlandse kabinet." Wat Paul hiermee precies bedoelt, zegt haar woordvoerder niet.

Ook Halsema is al in Boedapest. Eerder liet ze weten Pride bij te wonen uit steunbetuiging aan de queerbeweging en aan de burgemeester van Boedapest.