BBC: Lotus overweegt Britse fabriek te sluiten en naar VS te gaan

LONDEN (ANP) - Sportwagenfabrikant Lotus overweegt zijn productie in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen en een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten op te zetten, meldt de Britse omroep BBC op basis van ingewijden. Hierdoor dreigen 1300 Britse banen verloren te gaan.

Lotus, dat weigerde commentaar te geven, had de productie in Hethel al tijdelijk opgeschort om de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Amerika is een belangrijke markt voor Lotus, maar de heffingen verstoren de verkoop daar.

Lotus werd begin jaren '50 opgericht door Britse ingenieur Colin Chapman. Behalve in het Verenigd Koninkrijk heeft het bedrijf ook een fabriek in het Chinese Wuhan.

In april kondigde de autofabrikant al aan dat er 270 banen zouden worden geschrapt om "volatiele en veranderende marktomstandigheden, waaronder de Amerikaanse tarieven". De Chinese grootaandeelhouder Geely is bezig met veranderingen bij meerdere van zijn automerken, waaronder ook Volvo, Polestar en Lynk & Co.