Paul: niet voldoen aan EU-norm toegankelijkheid scholen is keuze

DEN HAAG (ANP) - Het is volgens staatssecretaris Mariëlle Paul (basis- en voortgezet onderwijs) een politieke keuze om geen geld vrij te maken om te voldoen aan Europese normen voor de toegankelijkheid van scholen. In een debat zei ze dat daar geen geld voor is en op een vraag van Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA bevestigde Paul (VVD) dat ze wel middelen vrij kan maken, maar ervoor kiest dat niet te doen.

Paul zei dat wel rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld liften en drempelhoogte bij de (ver)bouw van schoolgebouwen. Volgens Westerveld voldoet Nederland nu ook niet aan een verdrag van de Verenigde Naties.

Westerveld vertelde over kinderen die niet naar de dichtstbijzijnde school kunnen omdat het gebouw niet toegankelijk genoeg is. "Als ik de staatssecretaris hoor zeggen dat we op weg gaan naar inclusief onderwijs, dan moet je daar ook financiën voor vrijmaken", aldus het Kamerlid.