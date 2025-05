Toch geen gesprek Wiersma met MOB om aankondiging stikstofzaken

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma wil toch niet met Mobilisation for the Environment (MOB) in gesprek "als er nu ook nieuwe rechtszaken worden gestart", liet ze woensdag weten. Ze reageerde daarmee op uitspraken van voorzitter Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie, die eerder op de dag had gezegd open te staan voor een gesprek met de bewindsvrouw.

Wiersma zegt MOB en Vereniging Leefmilieu dinsdag te hebben uitgenodigd, op hun verzoek. "Nu ik lees dat zij ondanks het gesprek toch nieuwe rechtszaken gaan starten, zie ik niet in hoe we nog een constructief gesprek kunnen voeren."

MOB zei eerder woensdag van gedachten te willen wisselen, maar ondertussen geen stikstofzaken te willen opschorten. MOB en Vereniging Leefmilieu vinden de stikstofplannen van het kabinet ontoereikend.

Wiersma heeft er naar eigen zeggen veel moeite mee dat de milieuclubs "een conflict met de overheid uitvechten via rechtszaken tegen individuele boeren die hier helemaal niks aan kunnen doen".