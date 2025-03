Paul Tazewell wint als eerste zwarte man Oscar voor kostuumdesign

LOS ANGELES (ANP) - Ontwerper Paul Tazewall heeft zondagavond als eerste zwarte man in de geschiedenis de Oscar voor kostuumdesign gewonnen. Tazewell, die de prijs won voor de outfits in de musicalfilm Wicked, kreeg een staande ovatie in het Dolby Theatre in Los Angeles toen hij dat op het podium vertelde.

"Ik ben de eerste zwarte man die deze prijs krijgt", zei een duidelijk geraakte Tazewell. Hij stak daarop het Oscar-beeldje in de lucht. Wicked-hoofdrolspeelster Cynthia Erivo was één van de eerste mensen in het publiek die klappend voor hem opstond. Daarop volgde ook de rest van de zaal.

Tazewall bedankte Cynthia Erivo en haar tegenspeelster Ariana Grande in het bijzonder. "Mijn muzes", zei hij over hen. "Dit is alles", besloot hij.

De prijs werd eerder wel gewonnen door een zwarte vrouw. Ontwerpster Ruth E. Carter won de prijs twee keer, voor de films Black Panther en Wakanda Forever.