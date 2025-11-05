ECONOMIE
Paulien Cornelisse wint voor het eerst NS Publieksprijs

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 19:23
anp051125186 1
HILVERSUM (ANP) - Paulien Cornelisse heeft voor het eerst de NS Publieksprijs gewonnen. De schrijfster kreeg met haar boek De verwarde cavia - Terug op kantoor de meeste stemmen van het publiek, werd bekendgemaakt in het programma EenVandaag op NPO 1.
De 49-jarige Cornelisse was drie keer eerder genomineerd met En dan nog iets (2012), voorganger De verwarde cavia (2016) en Taal voor de leuk (2019). Volgens directeur Eveline Aendekerk van boekenkoepel CPNB laat de schrijfster met haar boek de lezer "niet alleen lachen om het kantoorleven, maar ook om onszelf. Ze weet de lezer te troosten, te prikkelen en te verbinden - precies wat een goede schrijver doet. Deze publieksprijs is haar van harte gegund."
Het boek gaat over het personage Cavia dat na een tijdje in een foodtruck te hebben gewerkt, terugkeert naar een nieuw kantoor waar ze met de typische kantoorperikelen en nieuwe collega's te maken krijgt. Cornelisse laat in een reactie weten "blij en trots" te zijn dat haar roman is verkozen tot boek van het jaar. "En ik vind het fantastisch dat de Nederlandse lezers een zachte kracht als Cavia hebben gekozen."
Genomineerden
Volgens het CPNB is er met ruim 133.000 stemmen dit jaar veel meer gestemd dan vorig jaar. Andere genomineerden waren Beladen huis van Christien Brinkgreve, De nomade van Anya Niewierra, Het huis met de palm van Esther Verhoef, Liften naar de hemel van Lex Paleaux en Meneer Putmans ziet het licht van Hendrik Groen.
De auteur van het winnende boek ontvangt een geldprijs van 7500 euro en een sculptuur van Jeroen Henneman.
