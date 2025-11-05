Boeing schikt met meerdere nabestaanden crash Ethiopian Airlines

CHICAGO (AFN/AFP) - Boeing heeft nieuwe schikkingen getroffen in de rechtszaken van familieleden van slachtoffers van de Ethiopian Airlines-crash in maart 2019. Dit meldt de hoofdadvocaat van de nabestaanden.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer is met families afkoopsommen overeengekomen, onder meer met nabestaanden van wie de zaak deze week in een civiele rechtszaak wordt behandeld. De hoogte van de schikkingsbedragen is niet bekend.

Bij het neerstorten van een 737 MAX-toestel kwamen destijds alle 157 inzittenden om het leven. Familieleden van 155 slachtoffers hadden Boeing aangeklaagd voor onder meer nalatigheid.

Elf aanklachten

Deze week begon in Chicago de eerste civiele zaak. Boeing schikte eerder al met meer nabestaanden. Voorafgaand aan het proces waren er nog elf aanklachten open.

Door de schikkingen gaat de zaak van deze week verder met één aanklacht, liet de advocaat weten. "De jury zal minder elementen te zien krijgen", vervolgde hij. Hij denkt dat er daarom ook eerder een uitspraak kan volgen.