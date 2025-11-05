ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeing schikt met meerdere nabestaanden crash Ethiopian Airlines

Economie
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 19:21
anp051125185 1
CHICAGO (AFN/AFP) - Boeing heeft nieuwe schikkingen getroffen in de rechtszaken van familieleden van slachtoffers van de Ethiopian Airlines-crash in maart 2019. Dit meldt de hoofdadvocaat van de nabestaanden.
De Amerikaanse vliegtuigbouwer is met families afkoopsommen overeengekomen, onder meer met nabestaanden van wie de zaak deze week in een civiele rechtszaak wordt behandeld. De hoogte van de schikkingsbedragen is niet bekend.
Bij het neerstorten van een 737 MAX-toestel kwamen destijds alle 157 inzittenden om het leven. Familieleden van 155 slachtoffers hadden Boeing aangeklaagd voor onder meer nalatigheid.
Elf aanklachten
Deze week begon in Chicago de eerste civiele zaak. Boeing schikte eerder al met meer nabestaanden. Voorafgaand aan het proces waren er nog elf aanklachten open.
Door de schikkingen gaat de zaak van deze week verder met één aanklacht, liet de advocaat weten. "De jury zal minder elementen te zien krijgen", vervolgde hij. Hij denkt dat er daarom ook eerder een uitspraak kan volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

shutterstock_2656052245

'Het houden van honden moet verboden worden, zolang baasjes niet weten hoe met honden om te gaan'

Loading