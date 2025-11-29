Paus bezoekt Blauwe Moskee in Turkije

ISTANBUL (ANP/RTR) - Paus Leo heeft tijdens een bezoek aan Turkije de beroemde Blauwe Moskee bezocht in Istanbul. Islamitische geestelijken gaven hem daar een rondleiding. Leo trok als teken van respect zijn schoenen uit en liep rond op witte sokken.

De paus ervaarde volgens een verklaring van het Vaticaan "diep respect voor de plek en voor het geloof van degenen die daar in gebed samenkomen". Het gebedshuis is vernoemd naar sultan Ahmed I, maar wordt ook de Blauwe Moskee genoemd vanwege de vele blauwe tegeltjes in het gebouw.

Leo heeft voor zover bekend geen plannen om een ander beroemd gebedshuis in Istanbul te bezoeken: de Hagia Sophia. Zijn bezoek aan Turkije maakt deel uit van zijn eerste buitenlandreis sinds hij in mei aantrad als paus. Het nieuwe hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk gaat later ook nog naar Libanon.