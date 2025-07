Paus 'diep bedroefd' over aanval op katholieke kerk in Gaza

VATICAANSTAD (ANP) - Paus Leo XIV is "diep bedroefd" over de doden en gewonden die zijn gevallen bij de enige katholieke kerk in Gaza. De kerkvorst heeft een telegram uitgegeven via de tweede man binnen de kerk, staatssecretaris Pietro Parolin.

Donderdag werd de Kerk van de Heilige Familie in Gaza-Stad getroffen. Daarbij vielen volgens het Patriarchaat van Jeruzalem, waar de kerk in Gaza onder valt, twee doden en zes ernstig gewonden.

Volgens de Italiaanse regering is de kerk aangevallen door Israël. Het patriarchaat legde die link nog niet, en ook de paus laat in het midden wie verantwoordelijk is.

"Zijne Heiligheid herhaalt zijn oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en spreekt zijn diepe hoop uit op dialoog, verzoening en duurzame vrede in de regio", aldus het telegram dat door het Vaticaan werd verspreid. De paus zegt dat de priester van de kerk, Gabriele Romanelli, en alle gelovigen verzekerd kunnen zijn van zijn "spirituele nabijheid".

'Diepste veroordeling en afkeuring'

Het patriarchaat sprak zijn "diepste veroordeling en afkeuring" uit voor de aanval. Op het terrein van de kerk zouden zich zo'n 600 ontheemden hebben bevonden, "van wie de meeste kinderen en 54 hulpbehoevenden".

Het patriarchaat noemt de aanval een schending van de menselijke waardigheid, het leven en de heiligheid van religieuze plaatsen. Grote delen van het complex zouden zijn vernietigd en sommige patiënten zouden in levensgevaar geraakt doordat ze niet de juiste zorg kunnen krijgen. "We staan in onze gebeden naast de getroffenen, en we hopen dat wijsheid zal zegevieren over de oorlogsmachine, en dat de stem van genade het geraas van het vuur zal overwinnen."