Eerbetoon overleden wielertalent Privitera bij start Touretappe

AUCH (ANP) - Voor de start van de twaalfde etappe in de Tour de France is even stilgestaan bij het overlijden van het Italiaanse wielertalent Samuele Privitera, die woensdag een fatale val maakte in de beloftekoers Giro della Valle d'Aosta. Er klonk in startplaats Auch een minuut lang applaus voor de 19-jarige Privitera.

De jonge Italiaanse renner maakte deel uit van Hagens Berman Jayco, het opleidingsteam van Jayco AlUla. "Samuele was en zal altijd in de ziel van dit team blijven", schreef zijn manager Axel Merckx in een verklaring. "Zijn vreugde, zijn enthousiasme en zijn vriendelijkheid waren altijd een lichtpuntje in welke ruimte of wedstrijd hij zich op dat moment ook bevond. Hem verliezen is onbeschrijfelijk verwoestend."