Regionale spoorvervoerders: logische stap van Europese Commissie

UTRECHT (ANP) - Regionale spoorvervoerders hadden de Europese rechtszaak over de toewijzing van het spoor aan NS al verwacht. "Wij vinden deze stap van de Europese Commissie logisch en in het geheel niet onverwacht", reageert Arriva-directeur Anne Hettinga, tevens voorzitter van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).

De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof van Justitie, omdat Nederland het binnenlandse treinverkeer heeft gegund aan NS. Regionale vervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz hadden hierover eerder hun beklag gedaan in Brussel.

De commissie heeft Nederland ook al eens gewaarschuwd, omdat de directe toewijzing in strijd zou zijn met Europese regels. Nu stapt de commissie dus naar de rechter, die kan besluiten om Nederland een boete te geven.

Ook NS is "niet verrast", gezien alle ophef over de toewijzing. Een woordvoerder noemt de stap "wel teleurstellend", omdat NS de Nederlandse overheid "steunt in de opvatting dat alles volgens de regels is gegaan".