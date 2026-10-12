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Paus eert priester Antoine Bodar met benoeming tot zijn kapelaan

Samenleving
door anp
bijgewerkt om
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Paus Leo heeft de Nederlandse priester Antoine Bodar benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de kerkvorst Bodar voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, zo heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam bekendgemaakt. Bodar is priester in dit bisdom.
Bodar (81) heeft tv-programma's gemaakt over het leven van verschillende heiligen. Ook maakte hij de interviewreeks 'Eeuwigh gaat voor oogenblick' met bekende Nederlanders en treedt hij geregeld op in talkshows, "ook om moeilijke kwesties binnen de Kerk te duiden", zegt het bisdom. Verder heeft hij veel publicaties op zijn naam. Sinds enkele jaren is Bodar rector van de Friezenkerk te Rome.
De priester kreeg de benoemingsbrief uit handen van bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam, tijdens een concert in Rome van een Haarlems zangkoor.
De benoeming tot kapelaan van de paus betekent dat Bodar zich voortaan monseigneur mag noemen. Ook mag hij 'klein paars' dragen. Dat is een zwart priestergewaad met een paarse zoom en sjerp.
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