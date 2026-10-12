Een score van 7,7, ruim 700 beoordelingen en een bevestiging in je mailbox. Dan zit het wel goed, denk je. Toch stonden de afgelopen weken honderden reizigers in Madrid met hun koffers voor een gewoon woongebouw. Het appartement dat ze via Booking.com hadden betaald, bestond niet. Zoek je nu een winterverblijf in Spanje? Dan is dit geval het bekijken waard voordat je duizenden euro's overmaakt.

Een appartement dat er nooit was

Volgens SpanjeVandaag ging het om een advertentie voor een appartement van 53 vierkante meter aan Menéndez Pelayo 19, in het Madrileense district Retiro. Reizigers betaalden er 90 tot 180 euro per nacht voor. Ter plekke troffen ze een gewoon woongebouw aan, waar buren zeggen dat er nooit een toeristenwoning heeft gezeten.

Hoeveel mensen zijn gedupeerd, staat niet vast. De conciërge schat dat meer dan 800 mensen zijn opgelicht, ruim negentig procent van hen afkomstig uit het buitenland. Volgens Madridiario spreekt de buurtvereniging Retiro Norte van tientallen reizigers. Zij kwamen af op de advertentie van Palacio Central Madrid. Op de deur hangt inmiddels een briefje: het geadverteerde onderkomen bestaat niet, en anyone who paid should report it to the Policía Nacional.

De reviews zagen er echt uit

De advertentie beloofde veel: ontbijt, parkeren, gratis vervoer vanaf de luchthaven en een spa. Volgens Xataka bestonden de foto's uit gestolen beelden, aangevuld met een paar beelden die met AI waren gemaakt. Wat de meeste mensen over de streep trok, waren de beoordelingen: een score van 7,7 en ruim 700 beoordelingen wekten vertrouwen.

Wie goed las, had wel een aanwijzing kunnen vinden. Eén review prees zelfs de ligging in Ferrol, een havenstad in Galicië, honderden kilometers verderop. Volgens Booking zat er een gehackte partner achter. Dat zou de reviews kunnen verklaren, maar bevestigd is dat niet.

Veel reviews bewijzen niet dat de woning bestaat. Lees wat er in de reviews staat, niet alleen het aantal.

Booking, de OCU en Brussel reageren

Booking zegt dat het de advertentie direct heeft verwijderd. Volgens het bedrijf probeerden de criminelen, die de systemen van het hotel hadden overgenomen, de advertentie daarna nog een paar keer opnieuw online te zetten. Ook zegt Booking dat alle getroffen klanten een ander onderkomen hebben gekregen en dat het bedrijf het getroffen hotel blijft ondersteunen.

Todos los clientes afectados han sido reubicados y seguimos prestando apoyo al alojamiento afectado - Booking.com, via Forbes España (origineel in het Spaans)

Dat vindt de Spaanse consumentenbond OCU niet genoeg. Volgens de OCU zijn er meer gevallen: in haar klachtendossiers zitten viajeros que llegan al destino y descubren que el alojamiento no existe, oftewel reizigers die bij aankomst ontdekken dat hun onderkomen niet bestaat. De OCU wil dat platforms advertenties en aanbieders controleren, nepadvertenties snel offline halen en gedupeerden snel terugbetalen.

Ook in Brussel komt de zaak op tafel. Het Spaanse Europarlementslid Laura Ballarín wil de Europese Commissie volgens Euro Weekly News vragen of Booking may have breached up to four articles of the Digital Services Act. Daar hoort ook de regel bij dat platforms de identiteit van verhuurders moeten controleren.

Voor een overwinteraar staat er meer op het spel

In Madrid ging het om toeristen die een paar nachten bleven. Wie een maand of langer aan de costa huurt, betaalt vooraf geen 180 euro maar een veelvoud daarvan. Zoals we eerder schreven in Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal, is de huur de grootste post van je winterbudget. Gaat het daar mis, dan ben je het grootste deel van je reisgeld kwijt. En dan moet je midden in het seizoen nog een ander onderkomen vinden.

Na de boeking ben je ook nog niet veilig. Een Argentijnse vrouw die het nephotel had geboekt, vertelde Infobae dat ze daarna een verdachte betaallink kreeg en dat de oplichters nog steeds haar kaartgegevens hebben. Booking zegt zelf que nunca pide datos de tarjeta por correo, teléfono, SMS ni mensajería como WhatsApp: het platform vraagt dus nooit om kaartgegevens via mail, telefoon, sms of berichtenapps zoals WhatsApp.

Zo check je je winterverblijf

Sinds 1 juli 2025 heeft Spanje een landelijk registratienummer, het NRUA. Volgens Hola geldt het voor alle kortlopende verhuur, dus desde viviendas vacacionales (por días o semanas), hasta alquileres de temporada: van vakantiewoningen tot tijdelijke huur. Die tweede categorie is precies waar een verblijf van een paar maanden onder valt. Het nummer hoort in elke advertentie op Booking en Airbnb te staan.

Registratienummer: kijk of de advertentie een nummer toont. De OCU raadt aan te controleren of het klopt met de omschrijving in het officiële register van de regio.

Betalen: betaal alleen via het platform zelf. Vraagt iemand je om buiten het platform geld over te maken, dan is dat een waarschuwingssignaal.

Reviews: lees ze echt. Gaan ze over een andere stad, een ander gebouw of voorzieningen die er niet bij passen, zoals de review over Ferrol in Madrid?

Kaartgegevens: geef ze nooit via een link in een mail, sms of WhatsAppbericht, ook niet als het bericht van je verhuurder lijkt te komen.

Papieren: bewaar je bevestiging, betaalbewijzen en alle berichten.

Ook met een geldig nummer ben je niet volledig beschermd. Het Madrileense nephotel liep via het account van een gehackte partner.

Wat je doet als je voor een dichte deur staat

Bestaat je onderkomen niet, meld het dan meteen. De OCU adviseert om file an immediate complaint in case of an incident, both with the intermediary company and with the competent authorities. In de praktijk betekent dat:

Neem direct contact op met het platform en vraag om een ander onderkomen en je geld terug. Doe aangifte bij de Policía Nacional. Heb je met een kaart betaald of je gegevens ergens ingevuld? Bel dan je bank en laat je kaart blokkeren. Houd alle papieren bij elkaar voor je claim.

Of Booking zich aan de Europese regels heeft gehouden, moet Brussel nog beoordelen. Tot die tijd moet je het als huurder zelf controleren. Doe dat voordat je betaalt, niet als je met je koffers op de stoep staat.

Bronnen