Giri verslaat Blübaum en beëindigt Kandidatentoernooi als tweede

PEGEIA (ANP) - Schaker Anish Giri is als tweede geëindigd op het Kandidatentoernooi op Cyprus. De 31-jarige Nederlandse grootmeester versloeg in de veertiende en laatste ronde in Pegeia de Duitser Matthias Blübaum.

Giri kwam daarmee uit op 8,5 punten. De Oezbeek Javokhir Sindarov, die dinsdag de eindzege al veiligstelde, kwam na remise tegen de Chinees Wei Yi uit op 10 punten.

Het was voor Giri zijn derde deelname aan het Kandidatentoernooi. Acht schakers maakten de voorbije weken uit wie het in de strijd om de wereldtitel mag opnemen tegen regerend wereldkampioen Dommaraju Gukesh uit India. De precieze data en plaats van de tweestrijd tussen Sindarov en Gukesh moeten nog worden bekendgemaakt.