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Paus Leo 'herstelt volgens verwachting', meldt Vaticaan

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/RTR) - Het herstel van paus Leo XIV na zijn longoperatie verloopt volgens verwachting, laat het Vaticaan weten. Hij kan rondlopen in zijn ziekenhuiskamer en eet weer normaal. Leo werd dinsdag geopereerd aan zijn long, waarbij een knobbel werd verwijderd. Achteraf bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan.
Bloedonderzoek en een röntgenfoto lieten normale resultaten zien na de operatie. De 71-jarige paus heeft ook longfysiotherapie gekregen. Tijdens de operatie is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het Vaticaan liet eerder weten dat de knobbel in een vroeg stadium werd ontdekt.
Paus Leo ligt in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar vaker pausen worden behandeld.
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